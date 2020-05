(Toronto) La Bourse de Toronto a grimpé vendredi, au terme d’une semaine marquée par des tentatives d’intimidation des États-Unis contre la Chine et la publication de faibles données économiques.

L’indice composé S&P/TSX a avancé de 129,24 points pour terminer la journée à 14 638,90 points. Les gains des secteurs de l’énergie et des matériaux ont contrebalancé les pertes des groupes de la finance et de l’industrie.

Cependant, l’indice phare du parquet torontois cumule un recul de 2,2 % sur l’ensemble de la semaine.

À New York, la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles a progressé de 60,08 points à 23 685,42 points, tandis que l’indice élargi S&P 500 a pris 11,20 points à 2863,70 points. L’indice composé du NASDAQ a grimpé de 70,84 points à 9014,56 points.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s’est négocié au cours moyen de 70,95 cents US, en baisse par rapport à son cours moyen de 70,97 cents US de la veille.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a pris 1,64 $ US à 29,52 $ US le baril, tandis que celui de l’or a progressé de 15,40 $ US à 1756,30 $ US l’once. Le prix du cuivre a effacé 1,55 cent US à 2,33 $ US la livre.