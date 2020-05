(Londres) Les prix du pétrole passaient dans le vert lundi en ouverture de séance américaine mais restaient à des niveaux bas alors que les tensions commerciales entre Washington et Pékin reviennent sur le devant de la scène.

Agence France-Presse

Vers 10 h 20, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juillet valait 26,98 dollars à Londres, en hausse de 2,04 % par rapport à la clôture de vendredi.

À New York, le baril américain de WTI pour juin gagnait 2,33 %, à 20,24 dollars, après avoir touché un minimum à 18,05 dollars plus tôt dans la journée.

« La situation s’améliore car la demande est un petit peu plus élevée et l’offre en baisse », estime Bjarne Schieldrop, analyste de SEB, dans une note.

Depuis vendredi, l’accord de réduction conjointe des membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et leurs principaux partenaires, réunis au sein de l’OPEP+, est entré en vigueur pour permettre le retrait du marché de 9,7 millions de barils par jour (mbj) sur deux mois afin de contribuer à une stabilisation des prix.

De plus, les chiffres de la production américaine de brut sont en baisse et la Norvège, plus gros producteur d’hydrocarbures d’Europe de l’Ouest, a annoncé la semaine passée une réduction de sa production jusqu’à la fin de l’année.

Mais les prix du pétrole « restent sous pression en raison des inquiétudes concernant la demande et les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine », faisait remarquer plus tôt dans la journée Al Stanton, de RBC.

Après avoir déjà menacé la semaine dernière la Chine de taxes punitives, les États-Unis ont encore durci le ton dimanche en affirmant disposer d’un « nombre significatif de preuves » que le nouveau coronavirus provient d’un laboratoire de la ville de Wuhan, berceau de la pandémie.

La télévision publique chinoise a répondu lundi en qualifiant ces propos de « déments et imprécis ».

Cette théorie conspirationniste a été démentie à plusieurs reprises par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de nombreux experts. Mais elle a été mise en avant avec insistance par l’administration du président américain Donald Trump, très critique sur la façon dont la Chine a géré l’épidémie depuis son apparition fin 2019 à Wuhan.

« Une éventuelle reprise des hostilités commerciales » entre Pékin et Washington « est la dernière chose dont les marchés du pétrole ont besoin en ce moment », a estimé Jeffrey Halley, de Oanda.