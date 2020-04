Wall Street, misant sur une reprise de l’économie, termine en hausse

(New York) La Bourse de New York a terminé vendredi sur une note positive une semaine marquée par des résultats d’entreprises mitigés, des indicateurs décevants et les yoyos du pétrole, mais aussi par un soutien gouvernemental massif et l’espoir de voir l’économie rouvrir prochainement.