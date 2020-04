(New York) Le cours du pétrole coté à New York a fini mercredi à son plus bas depuis février 2002 après une hausse spectaculaire des réserves de brut aux États-Unis et des prévisions de chute de la demande mondiale.

Agence France-Presse

Le baril de West Texas Intermediate pour livraison en mai s’est établi à 19,87 dollars, en baisse de 24 cents ou 1,2 %.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin, référence à Londres, a lui chuté de 6,5 % ou 1,91 dollar, à 27,69 dollars.