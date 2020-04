(Toronto) La Bourse de Toronto avançait en début de séance, vendredi, alors que son secteur de l’énergie grimpait, soutenu par la hausse du cours du pétrole brut.

La Presse canadienne

L’indice composé S&P/TSX du parquet torontois prenait 59,07 points à 13 156,91 points.

À New York, la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles gagnait 6,10 points à 21 419,54 points, tandis que l’indice élargi S&P 500 s’emparait de 9,44 points à 2536,34 points. L’indice composé du NASDAQ progressait de 25,19 points à 7512,50 points.

Sur le marché des devises, le dollar canadien se négociait à 70,78 cents US, en hausse par rapport à son cours moyen de 70,53 cents US de la veille.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut gagnait 1,97 $ US à 27,29 $ US le baril, tandis que celui de l’or cédait 60 cents US à 1637,10 $ US l’once. Le prix du cuivre perdait 1,55 cent US à 2,20 $ US la livre.