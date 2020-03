Le Dow Jones cédait 0,73 % et le NASDAQ 0,59 % mardi matin.

(New York) La Bourse de New York reculait à l’ouverture mardi après plusieurs séances de progression, à la fin de son pire trimestre depuis plusieurs années : le Dow Jones cédait 0,73 % et le NASDAQ 0,59 %.

Agence France-Presse

Wall Street avait terminé en hausse lundi, consolidant le rebond de la semaine dernière alors que les États-Unis prolongeaient les mesures destinées à contenir l’épidémie de coronavirus : le Dow Jones avait gagné 3,19 % et le NASDAQ 3,62 %.

À Toronto, le S&P TSX gagnait 2,07% à 13 308 points.