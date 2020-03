(New York) Les Bourses de New York et Toronto poursuivaient leur rebond après un accord sur un vaste plan pour soutenir l’économie américaine face aux conséquences de la pandémie de nouveau coronavirus.

Agence France-Presse

Vers 13 h 15, le Dow Jones Industrial Average, grimpait de 5 % à 21 740 points.

Le NASDAQ, à forte coloration technologique, reculait de 1,96% à 7563 points.

Le S&P 500, qui représente les 500 plus grandes entreprises de Wall Street, baissait de 3,56 % à 2532 points.

À Toronto, le S&P TSX gagnait 7,6 % à 13 529 points.

La Bourse new-yorkaise avait connu un vif rebond mardi dans un marché confiant sur l’adoption de ces mesures d’aide : le Dow Jones avait bondi de 11,37 %, sa plus forte progression sur une séance depuis 1933, et le NASDAQ avait grimpé de 8,12 %.

Dans la nuit de mardi à mercredi, sénateurs démocrates et républicains sont parvenus à un accord sur ce texte, qui doit être adopté dans la journée, selon le chef de la majorité républicaine au Sénat Mitch McConnell.

Une fois voté par la chambre haute, le texte devra être adopté par la Chambre des représentants, puis promulgué par Donald Trump.

« La Maison-Blanche focalise son attention sur le redémarrage de l’économie », explique Chistopher Low de FHN Financial.

« L’idée est controversée, mais on entend la même chose à New York de la part du gouverneur (Andrew) Cuomo. L’effondrement des salaires et des recettes fiscales n’est pas tenable », ajoute l’expert.

M. Low estime toutefois que le retour à la normale devrait se faire de manière progressive avec une série de mesures pour atténuer l’impact dévastateur du virus sur l’économie.

Le plan actuel, qui pourrait mobiliser près de 2000 milliards de dollars, est destiné à protéger les ménages américains les plus vulnérables et à apporter un bol d’air aux petites et moyennes entreprises durement touchées par le très fort ralentissement de l’économie de la première puissance mondiale.

Au rang des indicateurs, les commandes de biens durables aux États-Unis ont augmenté de 1,2 % en février, déjouant les attentes des analystes qui tablaient sur un recul, selon les données publiées mercredi par le département du Commerce.

Ces chiffres ne reflètent toutefois pas encore l’impact de la pandémie de COVID-19.

Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans sur les bons du Trésor américain reculait, s’affichant à 0,8034 % contre 0,8466 % la veille à la clôture.