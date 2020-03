Emboîtant le pas à Wall Street, où le Dow Jones a signé dans la soirée sa plus forte progression depuis 1933, l’Asie a amplifié ses gains jeudi matin, avec notamment un envol de quelque 8 % à Tokyo.

(Paris) Après le déblocage de 2000 milliards de dollars d’aides aux États-Unis, Wall Street digérait mercredi après une séance d’ivresse la veille, et les marchés européens évoluaient en ordre dispersé.

Angélina BOULESTEIX

Agence France-Presse

Vers 10h15, l’indice vedette américain, le Dow Jones Industrial Average, reculait de 0,65 %. Le NASDAQ, à forte coloration technologique, baissait de 1,87. Le S&P 500, qui représente les 500 plus grandes entreprises de Wall Street, perdait 1,57 %.

La Bourse new-yorkaise avait flambé mardi : le Dow Jones avait bondi de 11,37 %, sa plus forte progression sur une séance depuis 1933.

Les places européennes, après avoir ouvert dans le vert, ont commencé à s’essouffler en fin de matinée.

Vers 11 h 15, Paris réussissait à rester dans le vert (+0,40 %), tout comme Londres (+0,51 %) tandis que Francfort perdait 1,90 %, Milan 1,88 % et que Madrid lâchait 0,33 %.

Comme souvent sur les marchés, les investisseurs anticipent les nouvelles et lorsqu’elles se concrétisent passent à l’étape suivante.

Outre-Atlantique, la hausse de la veille reposait sur des marchés optimistes quant à la concrétisation d’un accord au Sénat sur un vaste plan pour soutenir l’économie américaine face aux conséquences du coronavirus, accord acté dans la nuit.

Au terme de négociations difficiles et alors que la pandémie a déjà fait plus de 18 000 morts, sénateurs démocrates et républicains sont parvenus dans la nuit de mardi à mercredi à un accord sur ce texte.

Le plan, qui pourrait mobiliser près de 2000 milliards de dollars, est destiné à protéger les ménages américains les plus vulnérables et à apporter un bol d’air aux petites et moyennes entreprises durement touchées par le très fort ralentissement de l’économie de la première puissance mondiale, probablement déjà entrée en récession.

Ainsi le ministre français de l’Économie, Bruno Le Maire, a-t-il estimé mercredi que l’impact du coronavirus aux États-Unis sera « décisif » pour la croissance française en 2020.

« Pérennité de l’activité »

Ce programme d’aides d’une ampleur spectaculaire vient s’ajouter à celui également massif de la Réserve fédérale américaine, qui avait annoncé lundi une nouvelle salve de mesures-dont l’achat illimité d’obligations ainsi que divers mécanismes d’aide directe aux entreprises, y compris les PME-ainsi qu’aux vastes mesures déployées partout dans le monde par les banques centrales et les gouvernements.

« Ce package est très important en taille mais il semble aussi cibler bien la problématique de la pérennité de l’activité », souligne auprès de l’AFP Didier Saint-Georges, membre du comité d’investissement chez Carmignac.

« Car l’enjeu pour les gouvernements qui ont fait le choix du confinement pour enrayer la propagation est qu’une récession de deux mois ne se transforme pas, par le biais des faillites, en récession de deux ans », ajoute-t-il.

En matière sanitaire, le bout du tunnel semblait en vue en Chine où les habitants du Hubei (centre) reconnus comme étant en bonne santé pourront se déplacer librement dès mercredi et ceux de Wuhan, ville au cœur de l’épidémie, à partir du 8 avril.

Mais la situation n’en restait pas moins très difficile, avec notamment l’entrée de l’Inde dans le confinement et un bilan désormais plus lourd en Espagne qu’en Chine.

Après une séance asiatique dans le vert portée par l’accord sur les mesures de relance aux États-Unis, le pessimisme ambiant a repris le dessus sur les cours du pétrole, qui repartaient à la baisse. Vers 11 h 25, le prix du baril de Brent perdait 3,72 % et celui de WTI 3,71 %.

Côté changes l’euro continuait pour sa part à regagner du terrain face au dollar (+0,28 % à 1,0812 dollar).

Quant au marché de la dette, il ne se départissait pas de son flegme, ayant retrouvé un peu de sérénité depuis le lancement des mesures massives par les banques centrales, Fed en tête.