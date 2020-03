(Toronto) Les marchés boursiers nord-américains avançaient pour une deuxième séance de suite, vendredi, et la Bourse de Toronto affichait même une croissance de plus de 200 points en début de journée, alimentée par les gains du secteur de l’énergie.

La Presse canadienne

L’indice composé S&P/TSX du parquet torontois prenait 258,44 points à 12 428,96 points, après avoir gagné plus de 400 points la veille.

À New York, la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles prenait 301,78 points à 20 388,97 points, tandis que l’indice élargi S&P 500 grimpait de 31,99 points à 2441,38 points. L’indice composé du NASDAQ s’adjugeait 159,21 points à 7309,79 points.

Sur le marché des devises, le dollar canadien se négociait à 70,17 cents US, en hausse par rapport à son cours moyen de 68,99 cents US de la veille.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut, qui a rebondi de 24 % jeudi, cédait 62 cents US à 25,29 $ US le baril. Le prix de l’or avançait de 17,20 $ US à 1496,50 $ US l’once, tandis que celui du cuivre progressait de 2,80 cents US à 2,2135 $ US la livre.