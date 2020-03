(New York) Le baril de pétrole new-yorkais s’est envolé de 23,8 % jeudi et récupère ainsi presque toutes les pertes encaissées la veille, aidé par les mesures de relance, une chasse aux bonnes affaires et des signes d’apaisement dans la guerre des prix entre Moscou et Riyad.

Agence France-Presse

Le baril de WTI pour livraison en avril a terminé à 25,22 dollars, en hausse de 4,85 dollars par rapport à la clôture de mercredi.