Dirigeants, administrateurs et initiés achètent d’importants blocs d’actions d’entreprises alors que les marchés boursiers se font secouer. Voici quelques transactions concernant des entreprises du Québec Inc qui retiennent notre attention.

Richard Dufour

La Presse

Le patron de Stingray achète

Le cofondateur et PDG de Stingray a acheté le 17 mars pour près d’un demi-million de dollars d’actions du fournisseur montréalais de services musicaux. Eric Boyko a acheté 100 000 actions au prix unitaire de 4,67 $. Il a effectué la transaction pour le compte de Boyko Investments Limited Partnership. Le président du conseil de Stingray, Mark Pathy, a de son côté acheté 76 700 actions le 12 mars.

Un administrateur de Lightspeed achète

Un membre du conseil d’administration de Lightspeed a acheté le 16 mars 30 000 actions du fournisseur montréalais de logiciels pour restaurateurs et détaillants. Paul McFeeters a payé des prix oscillants entre 16 et 17 $. Il avait acheté 20 000 autres actions quatre jours plus tôt.

Un patron d’Aimia achète

Un dirigeant d’Aimia a acheté le 17 mars un bloc de 2200 actions l’entreprise montréalaise spécialisée dans les programmes de fidélisation. Le chef des affaires juridiques et secrétaire général, Edouard Vo-Quang, a payé un prix unitaire de 2,22 $.

Un actionnaire de Velan bonifie sa mise

Un important actionnaire de Velan a acheté le 17 mars 2500 actions du fabricant montréalais de robinetterie industrielle. Le financier Ed Kernaghan, qui est administrateur de plusieurs entreprises publiques, a payé des prix oscillants entre 4,44 $ et 4,50 $. Il a effectué les transactions pour le compte de Kernwood, une société de portefeuille qu’il dirige.

Cette rubrique rapporte les transactions que des actionnaires privilégiés effectuent. Font partie des initiés les individus qui occupent une position privilégiée dans les entreprises en bourse, soit dirigeants, administrateurs, principaux actionnaires, etc.