Les bourses rebondissent avec l’espoir de vastes mesures de soutien

(New York) La Bourse de New York a terminé en forte hausse mardi, rebondissant vivement au lendemain d’une des pires séances de son histoire alors que la Maison-Blanche et la banque centrale américaine ont présenté de nouvelles mesures de soutien à l’économie.