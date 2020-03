Face au krach boursier, fermer complètement les marchés financiers ?

(New York) Face à la propagation implacable du coronavirus, un mouvement de panique a saisi les Bourses mondiales. Pour l’enrayer, l’hypothèse d’une fermeture pure et simple des marchés financiers commence à être évoquée, même si autorités et opérateurs rejettent pour l’instant cette idée.