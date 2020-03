Pétrole: le Brent perd 10 %, au plus bas depuis début 2016

(Londres) Le baril de Brent plongeait lundi de plus de 10 %, atteignant un plus bas en quatre ans, emporté par le déséquilibre provoqué par l’offre abondante d’or noir et la demande qui ralentit du fait de la pandémie du nouveau coronavirus.