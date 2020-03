(Toronto) La Bourse de Toronto a clôturé lundi en baisse de plus de 10,3 %, à son plus bas niveau en 14 mois. La dégringolade des prix du pétrole brut a déclenché un plongeon du secteur torontois de l’énergie.

La Presse canadienne

L’indice composé S&P/TSX du parquet torontois a perdu 1660,78 points pour terminer la journée avec 14 514,24 points, alors que le secteur de l’énergie a plongé de plus de 27 %. Dans ce groupe, l’action de Cenovus Energy a notamment rendu 51,6 %.

À New York, la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles a perdu 2013,76 points, soit 7,8 %, à 23 851,02 points, tandis que l’indice élargi S&P 500 a perdu 225,81 points, soit 7,6 %, à 2746,56 points. L’indice composé du NASDAQ a reculé de 624,94 points, ou 7,3 %, à 7950,68 points.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s’est négocié au cours moyen de 73,54 cents US, en baisse par rapport à son cours moyen de 74,51 cents US de vendredi.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a culbuté de 10,16 $ US, soit 24,6 %, à 31,13 $ US le baril, tandis que celui de l’or a gagné 3,30 $ US à 1675,70 $ US l’once. Le prix du cuivre s’est défait de 5 cents US à 2,51 $ US la livre.