La Bourse de New York a ouvert en baisse ce matin et la tendance s'est accentuée en début d'après-midi.

(New York) Wall Street reculait vendredi en début de séance, semblant de nouveau affectée par la progression de l’épidémie de coronavirus et lestée par un indicateur décevant.

Agence France-Presse

L’indice vedette de la Bourse de New York, le Dow Jones Industrial Average, baissait fortement vendredi en cours de séance, les acteurs du marché se montrant de plus en plus inquiets face à l’épidémie de coronavirus.

Aux alentours de 13 h 45, le Dow Jones cédait 2,03 %, à 28 858,44 points. Le NASDAQ à forte coloration technologique abandonnait 1,57 %, à 9,152,98 points, et l’indice élargi S&P 500 reculait de 1,80 %, à 3224,53 points

En matinée, plusieurs analystes s'étaient montrés perplexes sur les raisons du repli du début de séance, étant donné la hausse des indices observée la veille peu avant la clôture, après des annonces de l’Organisation mondiale de la santé sur le coronavirus.

L’OMS avait certes déclaré l’urgence internationale face à l’épidémie de pneumonie virale, mais n’avait pas appelé à limiter les voyages. Le Dow Jones était monté jeudi de 0,43 % et le NASDAQ de 0,26 %.

PHOTO AHN YOUNG-JOON, AP Un cambiste ajuste son masque sanitaire à la Bourse de Séoul, en Corée du Sud.

Patrick O’Hare, analyste chez Briefing, notait que les inquiétudes sur le coronavirus « semblaient avoir été éliminées hier avec le rebond de fin de séance ».

Aux États-Unis, le département d’État a cependant enjoint jeudi soir les ressortissants américains à « ne pas se rendre » en Chine en raison du virus.

Le bilan de l’épidémie s’est alourdi à 213 morts. Le nombre de patients contaminés approche 10 000 en Chine continentale (hors Hong Kong et Macao), dépassant celui atteint lors de l’épidémie de SRAS (Syndrome respiratoire aigu sévère) en 2002-2003.

Les principaux indices new-yorkais ont accentué leur repli vendredi après un indice montrant que l’activité économique dans la région de Chicago, à forte dominante manufacturière, s’était enfoncée dans la récession en janvier, atteignant son plus bas niveau en quatre ans.

Bond d’Amazon

La fin de semaine à Wall Street continuait par ailleurs à être rythmée par les résultats trimestriels des entreprises du S&P 500.

Jeudi après la clôture, Amazon a affiché des résultats bien meilleurs que prévu au dernier trimestre 2019, porté par une saison des fêtes « record ». La valeur en Bourse du géant du commerce en ligne dépassait vendredi en début de séance les 1000 milliards de dollars, un seuil symbolique qu’Amazon avait déjà franchi en septembre 2018.

L’action du géant technologique grimpait de plus de 9 % à Wall Street.

Caterpillar reculait de 1,19 % après avoir fait part de perspectives pessimistes pour 2020 lors de la publication de ses résultats, soulignant les « incertitudes » pensant sur l’économie mondiale.

Les majors pétrolières Chevron (-3,65 %) et ExxonMobil (-3,23 %) étaient aussi en baisse après des résultats en demi-teinte.

Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans de la dette américaine était en recul, à 1 532 % contre 1 586 % la veille à la clôture.

Parmi les autres valeurs, IBM montait de 4,34 %. Le groupe informatique a annoncé jeudi que sa directrice générale Ginni Rometty allait quitter son poste au mois d’avril et serait remplacée par Arvind Krishna, vice-président de l’activité de « cloud » du groupe.

L’éditeur de jeux vidéo Electronic Arts, qui a fait part de prévisions de revenus un peu décevantes après la clôture de jeudi, perdait 2,85 %.

Le groupe américain de produits d’hygiène et ménagers Colgate-Palmolive bondissait en revanche de 7,20 % après avoir dégagé au quatrième trimestre 2019 un chiffre d’affaires meilleur que prévu.