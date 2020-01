(New York) Wall Street a fini proche de l’équilibre mercredi après la décision de la Réserve fédérale de maintenir ses taux d’intérêt inchangés et une avalanche de résultats d’entreprises cotées sur la place new-yorkaise.

Agence France-Presse et La Presse Canadienne

Son indice vedette, le Dow Jones, a grappillé 0,04 % à 28 734,45 points.

Le NASDAQ, à forte coloration technologique, a glané 0,06 % à 9275,16 points.

Le S&P 500, qui représente les 500 plus grandes entreprises de Wall Street, a en revanche cédé 0,09 % à 3273,40 points.

Les principaux indices de la cote new-yorkaise ont évolué dans le vert pendant toute la séance, mais se sont légèrement tassés peu avant la clôture, commençant à s’infléchir à l’issue de la première réunion de politique monétaire de la Fed et après des propos de son président.

Comme largement anticipé, la banque centrale américaine a maintenu ses taux directeurs en l’état dans une fourchette comprise entre 1,50 % et 1,75 %.

Le patron de l’institution Jerome Powell a toutefois souligné lors d’une conférence de presse que le nouveau coronavirus en Chine créait de l’incertitude pour les perspectives économiques mondiales.

La séance de mercredi a par ailleurs été rythmée par de nombreux résultats d’entreprises du S&P 500.

McDonald’s a fait part de résultats supérieurs aux attentes au dernier trimestre 2019 grâce à une progression solide de ses ventes mondiales. L’action du géant de la restauration rapide a pris 1,92 %.

General Electric (+10,32 %) a également dépassé les anticipations grâce notamment à un léger mieux dans sa division Énergie.

Boeing a pour sa part annoncé sa première perte annuelle en 22 ans en raison des déboires du 737 MAX, cloué au sol depuis mars après deux accidents mortels.

La facture liée à la crise du MAX, qui s’élève désormais à 18,4 milliards de dollars, s’inscrit néanmoins dans le bas de la fourchette des analystes qui était de 16 à 25 milliards de dollars. L’action de Boeing a pris 1,72 %.

En revanche, Starbucks (-2,73 %), AT&T (-3,97 %) et eBay (-4,5 %) ont reculé après avoir affiché un bulletin de santé en demi-teinte.

De son côté Apple, qui a affiché mardi après la clôture une forme olympique avec un chiffre d’affaires et des profits records, a progressé de 2,09 %, son titre atteignant son plus haut historique à 324,34 dollars.

Après la clôture, Facebook, Microsoft et Tesla ont publié leur bulletin de santé trimestriel.

L Brands bondit

Un peu plus d’un quart des entreprises du S&P 500 ont fait part de leurs résultats trimestriels. Selon le cabinet Factset, les entreprises de l’indice élargi de Wall Street devraient afficher en moyenne un recul de leur bénéfice par action de 1,53 % au quatrième trimestre.

Au rang des indicateurs, les promesses de ventes de logements aux États-Unis ont chuté en décembre, alors que les analystes s’attendaient à une hausse, selon les données de l’Association nationale des agents immobiliers (NAR) publiées mercredi.

Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans de la dette américaine était en recul vers 16 h 45, à 1,579 %, contre 1,656 % la veille à la clôture.

Parmi les autres valeurs, L Brands, la maison mère de la marque de lingerie Victoria’s Secret, a grimpé de 12,94 %. Selon le Wall Street Journal, le patron du groupe Leslie Wexner pourrait quitter son poste et Victoria’s Secret être vendue.

Le géant des sites et applications de rencontres Match Group a reculé de 3,49 %. Mardi après la clôture, le groupe a annoncé que sa patronne Mandy Ginsberg allait prochainement quitter ses fonctions.

JPMorgan a cédé 0,15 %. Selon l’agence Bloomberg, la banque américaine envisage de supprimer plusieurs centaines d’emplois dans sa division consommateur.

Toronto clôture en hausse

La Bourse de Toronto a clôturé en hausse, mercredi, pour une deuxième séance consécutive, soutenue par la vigueur des résultats trimestriels d’entreprises américaines, malgré les menaces liées à l’épidémie de coronavirus en Chine.

Outre les solides résultats d’entreprises, l’annonce de la Réserve fédérale des États-Unis, qui a laissé son taux d’intérêt directeur inchangé en évoquant la bonne tenue de l’économie, a aussi encouragé les investisseurs.

L’indice composé S&P/TSX du parquet torontois a grimpé de 10,87 points pour terminer la journée à 17 511,75 points.

Cinq des onze secteurs du TSX ont progressé mercredi, ceux des matériaux et de l’industrie en tête avec des gains respectifs de 1,26 % et 0,35 %. Le secteur des technologies de l’information est celui qui a le plus retraité, glissant de 1,75 %.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s’est négocié au cours moyen de 75,78 cents US, en baisse par rapport à son cours moyen de 75,88 cents US de la veille.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole a cédé 15 cents US à 53,33 $ US le baril, tandis que celui de l’or a pris 60 cents US à 1570,40 $ US l’once. Le prix du cuivre a pour sa part diminué de 2,55 cents US à 2,55 $ US la livre.