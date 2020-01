(New York) La Bourse de New York progressait mardi à l’ouverture, repartant de l’avant après avoir enregistré la veille un net recul sur fond d’inquiétudes grandissantes autour de l’épidémie du nouveau virus chinois : le Dow Jones montait de 0,27 % et le NASDAQ de 0,68 %.

Agence France-Presse

Les principaux indices de Wall Street avaient connu lundi leur pire séance en plusieurs mois : le Dow Jones et le S&P 500 avaient chacun perdu 1,57 %, leur plus lourde baisse depuis octobre, et le NASDAQ avait abandonné 1,89 %, son recul le plus important depuis août.