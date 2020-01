(New York) Wall Street a fini en hausse lundi, se redressant après avoir terminé la semaine dernière dans le rouge, en pleine recrudescence des tensions géopolitiques entre les États-Unis et l’Iran.

Agence France-Presse et La Presse Canadienne

L’indice vedette de la Bourse new-yorkaise, le Dow Jones, a pris 0,24 %, à 28 703,38 points.

Le NASDAQ, à forte coloration technologique, a gagné 0,56 %, à 9071,46 points, et l’indice élargi S&P 500, 0,35 %, à 3246,28 points.

Après l’assassinat lors d’un raid aérien américain d’un puissant général iranien, les principaux indices de la place new-yorkaise avaient reculé vendredi, les investisseurs semblant craindre une escalade entre les deux pays.

Le regain des tensions avait également fait bondir les prix du pétrole avec des inquiétudes sur la production d’or noir et sur de possibles représailles iraniennes dans le détroit d’Ormuz, par où transite une grande quantité de produits pétroliers.

Lundi en début de séance, Wall Street s’était encore un peu plus repliée, mais elle a rapidement effacé ses pertes et a fini en hausse.

« Ce qu’il faut retenir, c’est que les marchés estiment que cet événement ne va bouleverser ni l’économie mondiale ni les bénéfices des entreprises », indique Karl Haeling, de LBBW.

« De manière générale, les événements géopolitiques n’ont une influence que limitée sur les marchés », poursuit l’expert.

La Bourse new-yorkaise a également profité lundi de la bonne santé de plusieurs valeurs technologiques, dont Alphabet, la maison mère de Google (+2,7 %), le spécialiste des logiciels pour entreprises Salesforce (+4,4 %), Netflix (+3,1 %) ou encore Amazon (+1,5 %).

Le spécialiste du redressement et du blanchiment des dents SmileDirectClub a, lui, bondi de 21,6 % après avoir annoncé un accord pour vendre une série de produits exclusivement à la chaîne de magasins Walmart.

Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans sur la dette américaine était en hausse, s’établissant à 1,802 % aux alentours de 21 h 30 GMT, contre 1,788 % à la dernière clôture.

Toronto termine aussi en hausse

La Bourse de Toronto a renversé lundi les pertes qu’elle avait enregistrées vendredi, le secteur de l’énergie ayant avancé sous l’impulsion d’une hausse des cours du pétrole brut, pendant que les craintes de guerre dans le Moyen-Orient ont convaincu les investisseurs de se réfugier dans l’or, dont le prix s’est rapproché d’un sommet de sept ans.

L’indice composé S&P/TSX du parquet torontois a avancé de 39,35 points pour terminer la séance avec 17 105,47 points.

Cinq des onze secteurs du TSX ont progressé lundi, celui de l’énergie en tête avec un bond de 2,21 %. Le groupe des technologies de l’information a pour sa part avancé de 1,27 %. En revanche, le secteur de la santé a cédé 1,64 % et celui des matériaux, 0,23 %.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s’est négocié au cours moyen de 77,10 cents US, en hausse par rapport à son cours moyen de 76,99 cents US de vendredi.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a pris 22 cents US à 63,27 $ US le baril, tandis que celui de l’or a avancé de 16,40 $ US à 1568,80 $ US l’once. Le prix du cuivre s’est pour sa part apprécié de 0,3 cent US à 2,79 $ US la livre.