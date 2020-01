Le Dow Jones Industrial Average, a gagné 1,16 % jeudi pour finir à 28 868,80 points. Le parquet de la Bourse de New York avait des airs de Nouvel An sur cette photo croquée mardi, 31 décembre.

(New York) La Bourse de New York a mené ses principaux indices à des sommets inédits jeudi, la perspective d’un accord commercial sino-américain et une décision de la banque centrale chinoise encourageant l’optimisme des investisseurs à l’égard de la croissance mondiale.

Agence France-Presse et La Presse Canadienne

Son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, a gagné 1,16 % pour finir à 28 868,80 points.

Le NASDAQ, à forte coloration technologique, a pris 1,33 % pour finir à 9092,19 points et l’indice élargi S&P 500 s’est apprécié de 0,84 % pour clôturer à 3257,85 points.

Wall Street continue ainsi sur sa lancée après une année robuste, galvanisée par des banques centrales accommodantes, l’espoir d’un apaisement des tensions commerciales et des indicateurs économiques solides : en 2019, le Dow Jones s’est apprécié de 22 %, le S&P 500 de 29 % et le NASDAQ de 35 %.

Au lendemain d’un jour férié, les acteurs du marché ont salué jeudi la décision de la Banque centrale chinoise d’abaisser une nouvelle fois le taux de réserves obligatoires imposé aux banques, une mesure destinée à libérer environ 114 milliards de dollars pour stimuler les prêts et relancer l’économie.

Cette annonce a renforcé l’idée que les banques centrales à travers le monde sont prêtes à continuer à soutenir largement la croissance.

Nouvelles règles sur le vapotage

Associée à la signature attendue le 15 janvier à la Maison-Blanche d’un accord commercial partiel entre Washington et Pékin, elle a aussi alimenté l’espoir de voir l’économie chinoise rebondir rapidement.

« Si l’économie chinoise se stabilise et qu’en plus elle dispose de larges liquidités, c’est une bonne nouvelle pour les pays émergents, et plus largement pour l’économie mondiale », remarque Karl Haeling de LBBW.

Et même si le compromis conclu récemment par Washington et Pékin n’est que partiel, « il éloigne pour l’instant l’idée que de nouvelles taxes puissent être imposées, ce qui pourrait inciter les entreprises à regonfler leurs stocks », ajoute-t-il.

Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans sur la dette américaine reculait vers 15 h 20 (heure de l'Est) à 1,875 % contre 1,918 % mardi à la clôture.

La Bourse de Toronto clôture en hausse

La Bourse de Toronto a clôturé en hausse lors de la première séance de 2020. L’indice composé S&P/TSX du parquet torontois a avancé de 36,52 points pour terminer la journée avec 17 099,95 points.

Cependant, sept des onze secteurs du TSX ont retraité jeudi, celui de la santé en tête avec une perte de 2,37 %. Leurs pertes ont cependant été contrebalancées, notamment par les secteurs des technologies de l’information et de l’industrie, qui ont gagné 1,54 % et 1,21 % respectivement.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s’est négocié au cours moyen de 76,97 cents US, en baisse par rapport à son cours moyen de 76,99 cents US de mardi.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a avancé de 12 cents US à 61,18 $ US le baril, tandis que celui de l’or a pris 5,00 $ US à 1528,10 $ US l’once. Le prix du cuivre s’est pour sa part apprécié de 2,8 cents US à 2,83 $ US la livre.

La techno en hausse, le spécialiste du vapotage en baisse

Du côté des valeurs, Alphabet, la maison mère de Google, a pris 2,27 %. Selon une étude publiée dans le journal scientifique Nature mercredi, la division dédiée à la recherche médicale de l’entreprise a développé un système d’intelligence artificielle capable de mieux détecter les cancers du sein sur des mammographies que les radiologues.

Les autres géants de la techno étaient également en forme à l’approche du grand salon de l’électronique pour le grand public CES à Las Vegas, du 7 au 10 janvier.

Apple, qui a déjà gagné 86 % en 2019, est monté de 2,28 % quand Microsoft s’est apprécié de 1,85 %.

Le fabricant de cigarettes Altria, qui possède 35 % du spécialiste du vapotage Juul, a reculé de 1,32 %. Le gouvernement de Donald Trump a annoncé jeudi l’interdiction de la plupart des arômes de cigarettes électroniques utilisant des cartouches, prisées des jeunes.

La filière du vapotage a toutefois arraché des exemptions de taille, comme le fait que le goût menthol pourra continuer à être vendu ou que les réservoirs rechargeables ne sont pas concernés, au grand dam des associations de santé publique.