(New York) La Bourse de New York a terminé lundi en ordre dispersé, tiraillée entre l’optimisme entourant le début de la campagne de vaccination contre la COVID-19 aux États-Unis et la crainte de nouvelles restrictions dans le pays.

Agence France-Presse

Selon des résultats provisoires à la clôture, le Dow Jones a cédé 0,62 % à 29 860,24 points et le S&P 500 a perdu 0,44 % à 3647,43 points, tandis que le NASDAQ s’est apprécié de 0,50 % à 12 440,04 points.

La Bourse de Toronto a clôturé en baisse, alors que les craintes liées aux confinements pour lutter contre la propagation de COVID-19 ont miné les secteurs de la finance, de l’énergie et des matériaux.

L’indice composé S&P/TSX du parquet torontois a perdu 161,52 points pour terminer la journée avec 17 387,40 points.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s’est négocié au cours moyen de 78,39 cents US, en hausse par rapport à son cours moyen de 78,31 cents US de vendredi.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a avancé de 42 cents US à 46,99 $ US le baril, tandis que celui de l’or a reculé de 11,50 $ US à 1832,10 $ US l’once. Le prix du cuivre a quant à lui cédé 0,15 cent US à 3,53 $ US la livre.

– Avec La Presse Canadienne