(New York) La Bourse de New York chutait à l’ouverture vendredi en l’absence de progrès dans les négociations d’un plan de soutien à l’économie américaine.

Agence France-Presse

À 10 h, l’indice vedette Dow Jones perdait 0,16 %, le NASDAQ, à dominante technologique, lâchait 0,38 % et l’indice élargi S&P 500 abandonnait 0,36 %.

La veille, qui avait vu l’entrée en bourse fracassante d’Airbnb, l’indice vedette Dow Jones avait déjà terminé en repli de 0,23 % à 29 999,26 points.

Le NASDAQ avait avancé de 0,54 % à 12 405,81 points. L’indice élargi S&P 500 avait reculé de 0,13 % à 3668,05 points.

Toronto en baisse aussi

La Bourse de Toronto retraitait vendredi, en début de séance, tirée vers le bas par le cours du pétrole brut, pendant que les principaux marchés américains reculaient eux aussi. L’indice composé S&P/TSX du parquet torontois rendait 74,82 points à 17 518,52 points.

Sur le marché des devises, le dollar canadien se négociait à 78,29 cents US, en baisse par rapport à son cours moyen de 78,53 cents US de la veille.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut reculait de 7 cents US à 46,71 $ US le baril, tandis que celui de l’or prenait 4,40 $ US à 1841,80 $ US l’once. Le prix du cuivre se défaisait de 5,9 cents US pour se négocier près de 3,52 $ US la livre.

« Le marché à l’air de s’embourber »

« Après avoir filé, soutenu par de puissants vents arrière, le marché a l’air de s’embourber », a indiqué Patrick O’Hare dans une note à l’ouverture alors que Wall Street a franchi des records les semaines passées.

« Sa progression a ralenti, mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas toujours des hors-bords qui passent », a-t-il ajouté faisant référence aux introductions en trombe de Airbnb jeudi et du livreur de repas Doordash mercredi.

À l’ouverture, le titre de la plateforme de locations de logements Airbnb, qui avait plus que doublé à son entrée en Bourse jeudi (+113 %), restait positif (+2,50 %). Doordash en revanche, qui avait terminé en hausse de 85 % le jour de son entrée en Bourse, perdait presque 8 %.

Plan de soutien bloqué au Congrès

Les investisseurs gardaient aussi à l’esprit les négociations qui bloquent au Congrès sur le plan de soutien à l’économie, démocrates et républicains n’ayant toujours pas réussi à mettre de côté leurs profondes divergences.

Nancy Pelosi, cheffe de la majorité démocrate à la Chambre des représentants, a salué « d’importants progrès » dans les discussions, mais n’exclut pas que les élus passent une partie de leurs vacances de Noël à négocier.

« Il y a toujours un optimisme sur les vaccins contre la COVID-19, mais les accords sur un programme d’aide et un accord commercial britannique sur le Brexit restent insaisissables », ont commenté les analystes de Schwab.

Le marché a bien accueilli la première estimation de la confiance des consommateurs de l’Université du Michigan pour décembre, publiée en matinée, qui a permis de redresser un peu les indices mal partis à l’ouverture. L’indice de confiance a grimpé à 81,4 points contre 76,9 points en novembre alors que les analystes prévoyaient une baisse.

Disney grimpait (+8,56 %) après avoir présenté la veille aux investisseurs son offensive et ses succès en diffusion continue avec Disney+.

Le titre du laboratoire Pfizer dont le vaccin attend un feu vert imminent des autorités sanitaires américaines était volatil et lâchait 1,25 %.

Le rendement obligataire sur les bons du Trésor à 10 ans perdait du terrain à 0,884 9 % contre 0,906 3 %, les obligations, une valeur sûre, attirant les investisseurs.