(New York) La Bourse de New York s’est repliée mercredi au lendemain de records pour le NASDAQ et le S&P 500, dans un marché frustré par l’impasse des négociations sur de nouvelles mesures de relance aux États-Unis.

Agence France-Presse

Selon des résultats provisoires à la clôture, le NASDAQ, qui a souffert de la mauvaise séance du secteur de la tech, a perdu 1,94 % à 12 338,95 points. Le Dow Jones (-0,35 %, à 30 068,81 points) et le S&P 500 (-0,79 %, à 3672,82 points) ont aussi reculé.

Après six séances positives consécutives, le principal indice de la Bourse de Toronto a retraité en raison d’incertitudes entourant le Brexit et d’inquiétudes à propos de la demande énergétique.

L’indice composé S&P/TSX a reculé de 79,14 points pour clôturer à 17 559,86 points.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s’est négocié au cours moyen de 78,11 cents US, en hausse par rapport à son cours moyen de 78,08 cents US de la veille.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a clôturé à 45,52 $ US le baril, en baisse de huit cents US, alors que celui de l’or a échappé 36,40 $ US, à 1838,50 $ US l’once. Le prix de la livre de cuivre a clôturé à 3,51 $ US.

– Avec La Presse Canadienne