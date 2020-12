Vers 9 h 30, le Dow Jones Industrial Average perdait 0,07 % à 30 047,97 points, le NASDAQ, à forte coloration technologique, cédait 0,23 % à 12 490,97 points et l’indice élargi S&P 500 baissait de 0,23 % à 3683,42 points.

(New York) La Bourse de New York reculait légèrement mardi en début de séance, toujours inquiète du nombre élevé de contaminations au coronavirus aux États-Unis et anxieuse face à l’absence de nouvelles mesures de relance.

Agence France-Presse

