(Toronto) La Bourse de Toronto faisait du surplace jeudi, en début de matinée, affichant quelques gains dans les secteurs des technologies et des matériaux.

La Presse Canadienne

Vers 10 h 30, l’indice composé S&P/TSX du parquet torontois prenait 0,13% ou 23,03 points à 17 336,10 points.

Les marchés new-yorkais étaient fermés en raison du congé de la Thanksgiving américaine.

Sur le marché des devises, le dollar canadien se négociait à 76,88 cents US, en baisse par rapport à son cours moyen de 76,91 cents US de la veille.

Le contrat à terme sur le baril de pétrole pour livraison en janvier se négociait en baisse de 37 cents US à 45,34 $ US, tandis que celui sur l’once d’or pour livraison en février prenait 6,00 $ US à 1817,20 $ US. Le prix du cuivre prenait pour sa part 3 cents US à 3,36 $ US la livre.