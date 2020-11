(New York) La Bourse de New York reculait mardi en début de séance au lendemain d’une forte progression et après la publication de chiffres décevants des ventes au détail aux États-Unis : le Dow Jones reculait de 0,89 %, le NASDAQ de 0,09 % et le S&P 500 de 0,60 %.

Agence France-Presse

Wall Street avait fini dans le vert lundi, entraînant le Dow Jones et le S&P 500 à des records, dans le sillage de l’annonce de la société de biotechnologies Moderna que son vaccin était efficace à 94,5 % contre la COVID-19 : le Dow Jones était monté de 1,60 %, le S&P 500 de 1,16 %. Le NASDAQ avait pour sa part gagné 0,80 %.