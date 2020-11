Les marchés, qui avaient été soutenus dès l’ouverture par la signature du Partenariat régional économique global (RCEP) par quinze pays d’Asie et du Pacifique, ont accru leurs gains après l’annonce par le laboratoire Moderna d’un candidat-vaccin contre la COVID-19 efficace à 94,5 %, tout juste une semaine après des résultats prometteurs de l’alliance Pfizer/BioNTech.

(Paris) Les Bourses européennes sont restées lundi dans une dynamique positive devant la perspective d’un deuxième vaccin efficace qui nourrit l’appétence des investisseurs pour les actifs risqués.

Agence France-Presse

Les marchés, qui avaient été soutenus dès l’ouverture par la signature du Partenariat régional économique global (RCEP) par quinze pays d’Asie et du Pacifique, ont accru leurs gains après l’annonce par le laboratoire Moderna d’un candidat-vaccin contre la COVID-19 efficace à 94,5 %, tout juste une semaine après des résultats prometteurs de l’alliance Pfizer/BioNTech.

Paris et Londres ont fini en nette hausse, respectivement de 1,70 % et 1,66 %, tandis que Francfort (+0,47 %) s’est montré plus mesuré.

Au moment de la clôture européenne, Wall Street conservait un fond clairement positif. Le Dow Jones Industrial Average (DJIA) s’appréciait de 1,37 % et l’indice élargi S&P 500 de 0,90 %.

« Semblable à lundi, les nouvelles faisant état de grands progrès réalisés en lien avec un possible vaccin contre la COVID-19 ont stimulé les marchés actions », observe David Madden, analyste pour CMC Markets.

« Il n’y a que le vaccin qui domine » et fait avancer les indices « même si ce n’est pas dans les mêmes proportions que lundi dernier », au moment de l’annonce de l’alliance américano-allemande Pfizer/BioNTech sur un candidat-vaccin considéré comme efficace, constate de son côté Andrea Tuéni, analyste pour Saxo Banque.

« Tous les facteurs négatifs ont été ignorés », ajoute-t-il, évoquant les chiffres alarmants sur la propagation du virus, le blocage par Budapest et Varsovie du plan de relance européen prévu pour faire face à la crise de la COVID-19, ou encore le refus persistant du président américain Donald Trump à ne pas reconnaître sa défaite face au démocrate Joe Biden.

Le chef de l’Organisation mondiale de la santé a salué lundi les « nouvelles encourageantes » sur le front des vaccins contre la COVID-19, mais a assuré que l’heure n’était « pas à la complaisance ».

L’Europe continue à essayer d’enrayer la deuxième vague de l’épidémie de COVID-19, via des mesures qui limitent les interactions sociales. L’Autriche débutera mardi un second confinement.