Wall Street satisfaite des perspectives politiques américaines, fort gain à Bay Street

(New York) Alors que la tension et l’incertitude continuaient de planer sur les résultats de l’élection présidentielle américaine, la Bourse de New York a fait preuve jeudi, comme depuis le début de la semaine, d’un optimisme débordant, semblant se réjouir de la possibilité d’une présidence de Joe Biden et d’un Sénat républicain.