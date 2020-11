(Paris) Les Bourses mondiales évoluaient en ordre dispersé vendredi, aidées par les chiffres favorables de l’emploi américain, au terme d’une semaine faste et dominée par la présidentielle américaine tournant à l’avantage de Joe Biden.

Anne PADIEU

Agence France-Presse

Vers 10 h 20, les marchés américains reculaient : le Dow Jones Industrial Average reculait de 0,30 %, l’indice élargi S&P 500 de 0,25 %, et le NASDAQ de 0,59 %.

Les Bourses européennes évoluaient elles en ordre dispersé après avoir reculé plus tôt : Paris prenait 0,28 %, Londres 0,51 %, mais Francfort reculait de 0,20 % et Madrid 0,50 %.

Les indices ont pu profiter de chiffres de l’emploi américain favorables pour tempérer leurs pertes, les créations d’emplois s’affichant au-dessus des attentes et le taux de chômage en dessous.

Ils affichaient toutefois vendredi une baisse de tension après s’être réjouis ces derniers jours, dans le sillage de Wall Street, de la perspective d’un Congrès divisé.

Cette tendance s’est renforcée encore lorsque le démocrate Joe Biden a pris la tête de la course dans l’État clé de Pennsylvanie vendredi.

Hauts revenus

La probable configuration d’un président démocrate aux prises avec une forte opposition parlementaire républicaine leur laisse espérer que des hausses d’impôt pour les entreprises et les hauts revenus seront remises à plus tard ou que de nouvelles réglementations auront plus de mal à voir le jour, d’autant plus dans le contexte de la crise sanitaire.

« Si le Sénat reste sous contrôle républicain, comme il est très probable, tout ce qui ressemble de près ou de loin à une initiative démocrate un peu radicale sera combattu. Cela vaut pour les nominations aux postes clés de l’administration, la politique fiscale, la réglementation, l’assurance-maladie, les enjeux environnementaux », selon une analyse d’Oddo BHF.

Ce cas de figure « réduira la probabilité d’un plan de soutien budgétaire de grande ampleur » d’un côté, mais de l’autre, « mettra à nouveau la pression sur la Fed pour qu’elle soutienne la reprise par le biais d’une expansion de son plan massif d’achats d’actifs, ce qui portera encore les marchés d’actions », souligne Franklin Pichard, directeur de Kiplink Finance.

Sur l’ensemble de la semaine écoulée, l’indice Nikkei s’est ainsi envolé de 5,9 %. Le Dax et le CAC 40 affichaient quant à eux un gain hebdomadaire d’environ 7 %.

En Asie la séance a été mitigée vendredi : Tokyo a grimpé de 0,91 %, Hong Kong de 0,07 % et Shanghai a lâché 0,24 %.

Du côté de la politique monétaire, la Réserve fédérale américaine a laissé jeudi ses taux inchangés, mais a réaffirmé qu’elle ferait le nécessaire pour soutenir l’économie américaine dont le rebond fragile pourrait être ébranlé par les effets de la deuxième vague de COVID-19.

COVID-19 : hausse record et confinement

En plein suspense électoral, les États-Unis viennent encore d’enregistrer un record de nouveaux cas de COVID-19, une augmentation également observée en Europe où des mesures de confinement vont peser sur la croissance au dernier trimestre.

Plus que les incertitudes politiques, « les principaux moteurs de marché restent les inquiétudes liées aux risques croissants pour les économies, et leur reprise actuelle, provoqués par la puissante deuxième vague de COVID-19, combinés à l’absence de soutien fiscal et monétaire supplémentaire », commente Pierre Veyret, analyste pour ActivTrades.

Sur le marché de la dette, les taux souverains des pays les mieux notés se détendaient dans une réponse au mouvement d’aversion au risque.

Vers 10 h 20, le dollar perdait 0,38 % face à l’euro, à 1,1872 dollar pour un euro, et était stable face au yen, à 103,49 yens pour un dollar.

Très volatil cette semaine avec l’élection américaine en ligne de mire, le marché du pétrole était dans le rouge : le prix du baril de brut américain WTI pour livraison en décembre lâchait 2,81 % à 37,70 dollars et celui du baril de Brent londonien pour janvier perdait 1,95 % à 40,13 dollars.

Sur le front des valeurs, les entreprises technologiques sont sorties grandes gagnantes de cette semaine. En Allemagne Infineon a bondi de près de 10 %, en France Worldline de 12 % et STMicroelectronics de 10 %, dans le sillage de leurs grandes sœurs américaines Facebook, Alphabet ou Apple.