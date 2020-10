(New York) La Bourse de New York a terminé vendredi dans le rouge, signant ses plus lourdes chutes hebdomadaires et mensuelles depuis mars, préoccupée par la résurgence du virus et une élection présidentielle américaine tendue et incertaine mardi.

Agence France-Presse

Selon des résultats provisoires à la clôture, l’indice vedette Dow Jones a lâché 0,58 % à 26 503,50 points et le NASDAQ, à forte coloration technologique, s’est enfoncé de 2,45 % à 10 911,59 points.

Sur la semaine, le Dow Jones a plongé de 6,5 % et le NASDAQ de 5,5 %.

À la Bourse de Toronto, l’indice composé S&P/TSX du parquet torontois a perdu 90,06 points vendredi pour terminer la séance avec 15 580,64 points.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s’est négocié au cours moyen de 75,09 cents US, en hausse par rapport à son cours moyen de 74,91 cents US de la veille.

- Avec La Presse Canadienne