(New York) Wall Street évoluait sans direction claire jeudi après le retour à la croissance aux États-Unis grâce au bond historique du Produit intérieur brut au troisième trimestre : le Dow Jones cédait 0,38 %, tandis que le NASDAQ prenait 0,77 %.

Agence France-Presse

La Bourse de New York avait accusé mercredi sa plus forte chute depuis juin, minée par l’impact probable sur l’économie de la deuxième vague de COVID-19 et des nouvelles mesures de confinement annoncées en Europe : le Dow Jones était tombé de 3,43 % et le NASDAQ de 3,73 %.