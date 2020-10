(New York) La Bourse de New York a ouvert dans le rouge lundi, s’inquiétant des récents records du nombre de nouvelles contaminations au coronavirus aux États-Unis et en Europe : le Dow Jones baissait de 1,05 % et le NASDAQ de 0,93 %.

Agence France-Presse

Ballottée dans le sillage des négociations difficiles sur un éventuel plan de soutien économique aux Américains, Wall Street avait reculé la semaine dernière : de lundi à vendredi, le Dow Jones avait perdu 0,95 %, le NASDAQ avait cédé 1,05 % et le S&P 500 avait abandonné 0,53 %.