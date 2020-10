(New York) La Bourse de New York évoluait proche de l’équilibre mardi, alors que plusieurs grandes banques américaines ont donné le coup d’envoi de la saison des résultats du troisième trimestre.

Agence France-Presse

Son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, cédait 0,14 % à 28 796,69 points vers 14 h 05 GMT.

Le NASDAQ, à forte coloration technologique, grappillait 0,01 % à 11 878,79 points.

L’indice élargi S&P 500 reculait de 0,12 % à 3529,84 points.

Pour sa part, la Bourse de Toronto retraitait en début de matinée, avec le cours de l’or.

L’indice composé S&P/TSX du parquet torontois rendait 64,34 cents US à 16 498,47 points.

Sur le marché des devises, le dollar canadien se négociait à 76,10 cents US, en baisse par rapport à son cours moyen de 76,13 cents US de vendredi.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut prenait 74 cents US à 40,17 $ US le baril, tandis que celui de l’or reculait de 22,60 $ US à 1906,30 $ US l’once. Le prix du cuivre perdait pour sa part 2 cents US à 3,04 $ US la livre.

Wall Street avait débuté la semaine sur une bonne note, clôturant lundi en solide hausse, grâce aux grands noms de la tech dont Apple : le Dow Jones était monté de 0,88 % et le NASDAQ avait bondi de 2,56 %.

Grâce à la bonne santé de ses activités de courtage et à de moindres réserves pour couvrir d’éventuels défauts de paiement, JPMorgan Chase a affiché des résultats meilleurs que prévu entre juillet et septembre. Son titre, coté au Dow Jones, cédait toutefois 0,22 % en début de séance.

Citigroup, qui a aussi fait part de résultats un peu meilleurs que prévu sur la période, baissait de 1,25 %.

Autre membre du Dow Jones, Johnson & Johnson perdait 1,44 % en dépit de résultats supérieurs aux attentes au 3e trimestre, où le groupe a vu le chiffre d’affaires de sa division produits pharmaceutiques grimper de 5 % en rythme annuel.

L’entreprise était surtout lestée par l’annonce de la suspension de son essai clinique d’un vaccin contre la COVID-19, l’un des participants étant tombé malade.

Le gestionnaire d’actifs BlackRock montait en revanche de 3,89 %, dopé par l’embellie des marchés financiers au troisième trimestre, qui lui a permis de bénéficier d’un afflux de placements.

Delta lâchait 1,72 % après avoir essuyé une lourde perte de 5,4 milliards de dollars au troisième trimestre, la compagnie étant affectée par le net ralentissement du trafic aérien mondial avec la pandémie.

Pour les entreprises du S&P 500, « les bénéfices par action au troisième trimestre devraient baisser de 20,7 % », indique dans une note Tony Dwyer de Canaccord Genuity, citant des chiffres du groupe américain de données financières Refinitiv.

« Mais ils devraient être “moins mauvais” que lors du deuxième trimestre où ils avaient chuté de 30,6 % et devraient représenter le début de la reprise après le choc provoqué par la pandémie de COVID-19 », poursuit l’expert.

Parmi les autres valeurs, Disney s’appréciait de 3,68 % après avoir annoncé lundi une vaste réorganisation de ses divisions médias et divertissements afin de mettre l’accent sur ses plateformes de streaming Disney+, Hulu, ESPN+ et le futur service international Star.

Les titres d’Apple et d’Amazon étaient également observés de près par les acteurs du marché.

La firme à la pomme (-1,13 %) devrait annoncer mardi sa première gamme de téléphones équipés de la technologie 5G, les très attendus « iPhone 12 » lors d’un évènement marketing.

Amazon (+0,55 %) lançait pour sa part son « Prime Day », qui permettra aux clients du site de vente en ligne de bénéficier de promotions sur de nombreux produits mardi et mercredi.

– Avec La Presse Canadienne