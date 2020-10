Avec son action à un sommet, la société papetière Cascades procède à une importante émission d’actions liée à son projet de reconfiguration d’une usine en Virginie acquise il y a deux ans.

Richard Dufour

La Presse

L’entreprise de Kingsey Falls émet pour 125 millions de dollars d’actions afin de financer la conversion d’une machine de papier journal en machine de carton-caisse qui produira des emballages adaptés pour le commerce électronique.

Concrètement, la nouvelle machine fabriquera du papier doublure et du papier cannelure légers recyclés.

Le coût total du projet est évalué à 380 millions US. Cascades avait acheté cette usine américaine en 2018 au prix de 34 millions US. Elle appartenait à Papiers White Birch, et la direction de Cascades savait qu’elle aurait besoin d’effectuer un investissement majeur pour convertir l’usine.

La décision d’émettre de nouvelles actions arrive au moment où le titre de Cascades a touché, lundi, un nouveau sommet des 52 dernières semaines à la Bourse de Toronto. Déjà en hausse de 40 % cette année, l’action de Cascades s’est appréciée de 3 % pour clôturer à 17,61 $.

L’entreprise émet 7,4 millions de nouvelles actions au prix unitaire de 16,80 $.

Le démarrage de la machine convertie est prévu au quatrième trimestre 2022. Cascades prévoit fonctionner à approximativement 80 % de sa capacité d’ici la fin de 2023, pour atteindre 100 % à la fin de 2025.

« Cet investissement, l’un des plus importants de l’histoire de notre entreprise, constitue un geste stratégique décisif très important dans la modernisation de notre parc d’actifs d’emballage », commente le PDG Mario Plourde, par communiqué.

« Cette usine renforcera notre positionnement géographique et notre présence aux États-Unis tout en nous permettant d’accroître la compétitivité de nos actifs et notre offre de produits peu importe les conditions économiques. »

Ce projet s’inscrit dans le plan stratégique de Cascades qui consiste notamment à développer les activités d’emballage et de papiers tissus (serviette de table, essuie-tout, papier hygiénique).

Le marché s’attend à une hausse du prix du carton pour emballage le mois prochain, ce qui profiterait à Cascades, du moins à court terme. Certains analystes croient à une hausse de 50 $ US la tonne qui porterait le prix du carton à 760 $ US la tonne. D’autres pensent que la hausse pourrait plutôt être de l’ordre de 25 $ US la tonne. Il s’agirait néanmoins de la première augmentation de prix sur le marché nord-américain du carton pour emballage depuis mars 2018.