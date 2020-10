Les places boursières nord-américaines débutent la dernière séance boursière de la semaine à la baisse après une mise à jour décevante du marché de l’emploi aux États-Unis et dans un contexte d’incertitude renouvelé suite au tweet de Donald Trump annonçant que sa femme et lui ont contracté le coronavirus.

La Presse

L’indice S&P 500 et la moyenne industrielle Dow Jones affichaient un recul de 1 % à l’ouverture des marchés tandis que le principal indice de la Bourse de Toronto cédait 0,5 %.

Il s’est ajouté 661 000 emplois aux États-Unis en septembre, selon des statistiques dévoilées vendredi matin. Les économistes s’attendaient en moyenne à un gain de 800 000 emplois. Le taux de chômage s’élève maintenant à 7,9 %.

Il s’agit de la dernière mise à jour du marché de l’emploi avant l’élection présidentielle américaine du 3 novembre. La prochaine mise à jour du marché américain de l’emploi est attendue le 6 novembre.

Tel que rapporté par l'Agence France-Presse, le simple fait que le président s’isole « ajoute à l’incertitude dans la course à la présidentielle le mois prochain », commente Fawad Razaqzada, de ThinkMarkets.com.

« La préoccupation pour les investisseurs qui parient sur une hausse des marchés boursiers est que, Trump devant rester isolé, perdra au moins 10 jours de campagne à un moment critique alors que les élections se profilent, les sondages et les cotes de paris suggérant déjà que Joe Biden mène la course », ajoute l’analyste. Or, les marchés semblent « soutenir le président et ses politiques favorables aux entreprises », estime-t-il.