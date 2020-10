À New York, avant l’ouverture des marchés, la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles et l’indice élargi S&P 500 cédaient autour de 1,2 %.

(Londres) Les marchés de la planète ont piqué du nez vendredi, après que le président Donald Trump eut annoncé sur Twitter qu’il avait été infecté par le coronavirus.

Londres, Francfort et Paris reculaient d’environ 0,5 % en début de séance en Europe.

À New York, avant l’ouverture des marchés, la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles et l’indice élargi S&P 500 cédaient autour de 1,2 %.

En Asie, le Nikkei 225 a perdu 0,7 % à Tokyo et la bourse australienne 1,4 %. Les marchés étaient fermés à Hong Kong et Shanghaï en raison d’un congé.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a perdu 1,12 $ US à 37,60 $ US le baril.