(New York) Wall Street, qui a tempéré jeudi ses espoirs d’un accord imminent sur un plan d’aide économique américain, est parvenue à terminer dans le vert, tirée par le secteur technologique et les services de communication.

Agence France-Presse

Selon des résultats provisoires à la clôture, le Dow Jones a grappillé 0,13 % à 27 816,90 points, le NASDAQ a bondi de 1,42 % à 11 326,50 points et le S&P 500 a avancé de 0,39 % à 3376,22 points.

La veille, porté par de bons échos sur les négociations entre la Maison-Blanche et l’opposition pour une nouvelle relance budgétaire, le Dow Jones avait gagné 1,20 % et le NASDAQ 0,74 %. Le S&P 500, qui représente les 500 plus grandes entreprises de la Bourse de New York, avait terminé en hausse de 1,05 %.