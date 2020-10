Question d’étancher la soif des investisseurs, l’entreprise montréalaise de boissons énergisantes Guru bonifie de 75 % la taille du placement privé qui accompagne l’opération par laquelle son inscription en Bourse s’effectue.

Richard Dufour

La Presse

Le fort intérêt pour les actions de Guru permet aussi aux banquiers de fixer le prix initial de l’action à 5,45 $, c’est-à-dire dans le haut de la fourchette ciblée lors du lancement du roadshow (tournée de promotion auprès des investisseurs). La direction avait précédemment établi une fourchette de 4,50 $ à 5,50 $ pour fixer le prix initial de son action.

« La demande est extrêmement forte, commente le PDG de Guru, Carl Goyette. Ça nous a surpris. Il y avait tellement de pression et de demande qu’on a augmenté l’offre pour satisfaire les investisseurs institutionnels qui voulaient obtenir de plus gros blocs d’actions. »

Pour le début des transactions à la fin d’octobre, Guru devrait ainsi avoir une capitalisation boursière de près de 160 millions.

À titre de comparaison, c’est une valeur plus élevée que celle accordée à des entreprises québécoises inscrites en Bourse comme Transat, Alithya et 5N Plus.

Afin de mieux faire connaître Guru auprès des investisseurs, la direction a participé à un roadshow virtuel pendant deux semaines, au début de septembre. « Les deux semaines les plus intenses de ma vie », soutient Carl Goyette. « Il n’y a pas de pause entre les rencontres sur Zoom. Elles se succèdent les unes après les autres. Mais c’est très satisfaisant parce qu’il y avait énormément d’intérêt. »

Le PDG précise avoir discuté avec des investisseurs de partout au pays, mais aussi avec des investisseurs américains.

La boisson énergisante est une grosse industrie aux États-Unis. C’est 15 milliards de dollars américains. Carl Goyette, PDG de Guru

Les entreprises comparables à Guru en Bourse sont notamment Monster et Celsius. « Ces deux entreprises ont obtenu d’excellents résultats dans les derniers mois et les dernières années. Il y a beaucoup d’intérêt parce que les marges sont excellentes, l’industrie est grande, et il y a beaucoup de place pour des boissons énergisantes plus santé et plus naturelles. Les investisseurs voient cette opportunité », dit Carl Goyette.

Croissance

Pour se lancer en Bourse, Guru a conclu une entente avec Mira X Acquisition, une société de capital de démarrage inscrite à la Bourse de croissance de Toronto. Cette transaction s’apparente à une prise de contrôle inversée semblable à l’opération réalisée par Marché Goodfood lors de son entrée sur le marché boursier, il y a trois ans.

Un placement privé est exécuté conjointement à la transaction bouclée par Guru avec Mira. Ce placement privé devait originalement rapporter 20 millions. Pour répondre à la demande des investisseurs, la taille de ce financement est gonflée à 34,5 millions.

Les actionnaires de Mira doivent maintenant approuver la transaction avec Guru. Cette approbation est attendue le 28 octobre. Le titre de Guru doit commencer à se négocier dès le lendemain ou dans les jours suivants.

L’argent récolté par Guru doit essentiellement servir à promouvoir la croissance de ses activités. Un petit groupe d’actionnaires (des amis et des membres de la famille des fondateurs) vendent une petite portion de leur participation (5,3 millions de dollars) dans le cadre de l’opération qui portera Guru en Bourse.

Les trois principaux actionnaires de Guru (Carl Goyette, Eric Graveline et Joe Zakher) détiennent environ 75 % des actions. Leur participation est diluée dans le processus d’inscription en Bourse, mais ils ne vendent pas d’actions dans l’opération.

Présentement, 70 % du chiffre d’affaires annuel de 30 millions est généré au Canada, essentiellement au Québec.

L’objectif sur cinq ans est ambitieux. Guru veut faire exploser son chiffre d’affaires pour le faire passer de 30 millions aujourd’hui à 140 millions d’ici 2025.

Guru en bref

Siège social : Montréal

Année de fondation : 1999

Activités : commercialisation de boissons énergisantes naturelles et bio

PDG : Carl Goyette

Principaux actionnaires : Carl Goyette, Eric Graveline et Joe Zakher

Nombre d’employés : plus de 50

Symbole boursier : GURU

Bourse : TSX croissance

Chiffre d’affaires : environ 30 millions