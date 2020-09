(New York) Wall Street a ouvert dans le vert mercredi, après des indicateurs encourageants et le vindicatif débat présidentiel la veille qui avait fait plonger dans le rouge les contrats à terme dans les échanges de prémarché : le Dow Jones avançait de 0,75 % et le NASDAQ de 0,34 %.

Agence France-Presse

La Bourse de New York avait clôturé prudemment en baisse mardi. Son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, avait cédé 0,48 % et le NASDAQ -0,29 %.

Peu avant l’ouverture mercredi, le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin a affirmé qu’un « compromis raisonnable » était possible avec les démocrates sur un nouveau plan d’aide économique très attendu.