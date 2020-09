Le marché redoute un déséquilibre trop important entre une demande d’or noir limitée par une deuxième vague de COVID-19 et une offre amenée à croître trop rapidement, une situation qui entraînerait une forte pression sur les prix.

Le pétrole coté à New York chute de 5 % en séance

(New York) Le prix du baril de pétrole coté à New York chutait d’un peu plus de 5 % mardi, dans un marché toujours inquiet des sombres perspectives pour la demande mondiale d’or noir avec la deuxième vague de COVID-19.

Agence France-Presse

Vers 12 h 20, le baril de WTI pour livraison en novembre tombait de 5,12 % à 38,52 dollars sur le New York Mercantile Exchange (NYMEX).

À Londres, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison à la même échéance abandonnait lui 4,50 % à 40,52 dollars.