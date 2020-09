Selon Patrick O’Hare de Briefing.com, « la faiblesse n’est liée à rien d’autre qu’à la récente démonstration de force, qui a soutenu un marché déjà surévalué et l’a fait monter encore plus haut. »

(New York) La Bourse de New York accentuait ses pertes jeudi à la mi-séance, particulièrement plombée par le vif repli des grandes valeurs technologiques, dont Apple, le groupe qui vaut le plus cher à Wall Street, Amazon et Facebook.

Agence France-Presse

Vers 12 h 30, le NASDAQ, indice à forte coloration technologique de la place new-yorkaise, perdait 4,36 % à 11 530,83 points. Il avait dégringolé de plus de 5 % une vingtaine de minutes plus tôt.

Le Dow Jones Industrial Average abandonnait pour sa part 2,38 % à 28 406,72 points et l’indice élargi S&P 500 reculait de 3,11 % à 3469,33 points.

« Le marché actions américain est nettement en baisse en début d’après-midi, les valeurs de la tech se retrouvant en première ligne après avoir été le principal moteur d’une remontée historique ces cinq derniers mois », observent les analystes de Charles Schwab.

Mercredi, le NASDAQ et le S&P 500 avaient atteint de nouveaux records et le Dow Jones s’était rapproché de son plus haut historique.

Le Dow Jones et le S&P 500 avaient également clôturé lundi leur meilleur mois d’août en plus de trois décennies.

Mais de nombreux analystes avaient anticipé un repli imminent, jugeant que les indices évoluaient à des niveaux anormalement élevés, d’autant que le mois de septembre est souvent synonyme de baisse sur les marchés boursiers.

La baisse plus forte que prévu des nouvelles inscriptions au chômage aux États-Unis (881 000 contre 915 000 attendus), selon les chiffres du département du Travail publiés jeudi, n’a par ailleurs pas suffi à enrayer le plongeon de Wall Street.

« Le taux de chômage reste très élevé et les ajustements saisonniers du département du Travail brouillent le tableau », estiment les analystes de Charles Schwab.