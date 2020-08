(Toronto) Le principal indice de la Bourse de Toronto retraitait, vendredi, en début de séance, tiré vers le bas par les secteurs des matériaux et de la finance.

La Presse canadienne

L’indice composé S&P/TSX reculait de 99,90 points, à 16 506,86 points.

Du côté de Wall Street, la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles reculait de 25,25 points, à 27 714,48 points, alors que l’indice élargi S&P 500 cotait à 3381,96 points, en recul de 3,55 points. L’indice composé du NASDAQ prenait 0,33 point, à 11 265,28 points.

Sur le marché des devises, le dollar canadien se transigeait au cours moyen de 75,66 cents US, par rapport à son cours moyen de 75,79 cents US de jeudi.

À la Bourse des matières premières de New York, le prix du baril pétrole cédait 83 cents US, à 41,99 $ US, tandis que l’once d’or se négociait à 1943,70 $ US, en baisse de 2,80 $ US. Le prix de la livre de cuivre était à 2,92 $ US, en recul de cinq cents US.