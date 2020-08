Marchés: les technos se reprennent

(Toronto et New York) Le principal indice de la Bourse de Toronto a atteint son niveau le plus élevé depuis le mois de mars, mercredi, grâce à la vigueur du secteur de l’énergie, alors qu’au sud de la frontière, l’indice élargi S&P 500 s’est approché d’un nouveau sommet. New York a fini en lion profitant de la remontée des valeurs technologiques.