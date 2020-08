Les bourses rebondissent à l’ouverture au lendemain d’une baisse

(New York et Toronto) La Bourse de New York progressait mercredi en début de séance, se reprenant après un repli la veille et faisant preuve d’optimisme sur le front sanitaire après une annonce de la Maison-Blanche : le Dow Jones montait de 0,96 % et le NASDAQ de 0,89 %.