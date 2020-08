(Toronto) Le secteur de l’énergie a donné un élan au principal indice de la Bourse de Toronto, lundi, alors qu’au sud de la frontière, Wall Street a clôturé sans direction claire.

La Presse canadienne

L’indice S&P/TSX du parquet torontois a pris 61,02 points pour terminer à 16 605,50 points.

Du côté de la Bourse de New York, la moyenne Dow Jones des valeurs industrielle a clôturé à 27 791,44 points, en progression de 357,96 points, alors que l’indice élargi S&P 500 a avancé de 9,19 points, à 3360,47 points. L’indice composé du NASDAQ a retraité de 42,63 points pour terminer à 10 968,36 points.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s’est transigé à 74,88 cents US par rapport à son cours moyen de 74,76 cents US de vendredi.

À la Bourse des matières premières de New York, le prix du baril de pétrole a gagné 72 cents US, à 41,94 $ US le baril, tandis que le prix de l’once d’or a pris 11,70 $ US, à 2039,70 $ US. Le prix de la livre de cuivre a ajouté environ 7 cents US, à 2,86 $ US.