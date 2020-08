Londres, Francfort et Paris prenaient entre 0,8 % et 1 % en début de séance en Europe.

(Londres) Les places boursières mondiales étaient en hausse mercredi, après l’annonce que des représentants commerciaux chinois et américains se rencontreront d’ici la fin du mois.

Associated Press

À New York, avant l’ouverture des marchés, la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles avançait de 0,5 % et l’indice élargi S&P 500 de 0,6 %.

En Asie, le Nikkei 225 a cédé 0,3 % à Tokyo et la bourse australienne 0,6 %. Le Hang Seng a grimpé de 0,6 % à Hong Kong, le Kospi de 1,4 % à Séoul et la bourse de Shanghaï de 0,2 %.

Une once d’or vaut 2050,90 $ US, en hausse de 29,20 $ US.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a pris 71 cents US à 42,41 $ US le baril.