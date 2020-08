La Bourse de New York avait terminé dans le vert vendredi, profitant de la santé de fer des titres d’Amazon, Apple et Facebook, qui ont tous livré des résultats trimestriels d’excellente facture

Wall Street monte à l’ouverture, Microsoft et Apple en forme

(New York) Wall Street progressait lundi à l’ouverture, portée par la hausse des grandes valeurs technologiques, en particulier Microsoft et Apple : le Dow Jones montait de 0,54 % et le NASDAQ de 0,96 %.

Agence France-Presse

La Bourse de New York avait terminé dans le vert vendredi, profitant de la santé de fer des titres d’Amazon, Apple et Facebook, qui ont tous livré des résultats trimestriels d’excellente facture : le Dow Jones avait pris 0,44 % et le NASDAQ 1,49 %.