(Toronto) Les marchés boursiers américains étaient en hausse lundi, en fin d’avant-midi, le NASDAQ ayant même atteint un nouveau sommet historique, tandis que le cours de l’or a brièvement surpassé le cap des 2000 $ US l’once.

La Presse canadienne

À New York, la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles prenait 134,73 points à 25 563,05 points, tandis que l’indice élargi S&P 500 grimpait de 16,29 points à 3287,41 points.

L’indice composé du NASDAQ progressait de 110,99 points à 10 856,26, après avoir bondi à un sommet record plus tôt dans la séance.

La Bourse de Toronto était fermée lundi en raison d’une journée fériée dans plusieurs provinces, dont l’Ontario.

Sur le marché des devises, le dollar canadien se négociait à 74,52 cents US, en baisse par rapport à son cours moyen de 74,60 cents US de vendredi.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut avançait de 45 cents US à 40,72 $ US le baril, tandis que le contrat à terme sur l’once d’or, pour livraison en décembre, prenait 90 cents US à 1986,80 $, après avoir grimpé jusqu’à 2009,50 $ US plus tôt dans la séance. Le cours du cuivre prenait 4,6 cents US pour se négocier près de 2,91 $ US la livre.