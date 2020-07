(New York) La Bourse de New York progressait mardi dans les premiers échanges, portée par la dynamique de la veille et continuait de suivre les résultats trimestriels de grandes entreprises : le Dow Jones prenait 0,73 % et le NASDAQ 0,66 %.

Agence France-Presse

Wall Street avait débuté la semaine en hausse lundi, profitant de la bonne forme des géants technologiques américains, en particulier Amazon, et de nouvelles rassurantes sur le développement d’un vaccin contre le nouveau coronavirus. Le Dow Jones avait grappillé 0,03 % et le NASDAQ avait grimpé de 2,51 % pour atteindre un nouveau record.