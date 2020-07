(New York) Wall Street progressait mercredi peu après l’ouverture après les résultats trimestriels bien meilleurs que prévu de la banque d’affaires Goldman Sachs et une annonce de la biotech Moderna sur le développement d’un vaccin contre le coronavirus : le Dow Jones prenait 1,57 % et le NASDAQ 0,84 %.

Agence France-Presse

La Bourse de New York avait fini nettement dans le vert mardi, à l’issue d’une séance en dents de scie, marquée par les résultats de JPMorgan Chase, Citigroup et Wells Fargo et l’espoir de mesures supplémentaires de soutien à l’économie : le Dow Jones avait gagné 2,13 % et le NASDAQ était monté de 0,94 %.